На ферме «Палевицы» в Коми нашли нарушения санитарных правил

Фото: архив КП

В сентябре-октябре этого года в адрес Управления Россельхознадзора по Коми поступило более 60 обращений граждан по факту жестокого обращения с животными при их содержании в коровнике ООО «Палевицы», расположенном в деревне Ивановка Сыктывдинского района.

Многочисленные жалобы однотипные, написаны «как под копирку», и не содержат конкретных обстоятельств, отмечает ведомство. А также разъясняет, что управление не обладает полномочиями по осуществлению контроля за жестоким обращением с животными на ферме. Эта сфера находится в ведении МВД.

В течение 2019-2020 годов Россельхознадзор по Коми пять раз проводил проверки в отношении ООО «Палевицы» на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ и Технических регламентов Таможенного союза (в том числе совместно с прокуратурой Сыктывдинского района).

В результате этих мероприятий выявлен ряд нарушений, допущенных данным хозяйствующим субъектом. Не принимаются обязательные меры, направленные на обеспечение выпуска в оборот безопасной пищевой продукции. Имеются нарушения ветеринарно-санитарных правил: дезковрики при входе в животноводческие помещения не соответствуют параметрам, санитарные дни не проводятся или проводятся ненадлежащим образом; отсутствуют ограждения, обеспечивающие недопущение проникновения диких животных на территории ферм и дезинфекционные барьеры перед въездом на территорию молочно-товарной фермы.

По выявленным нарушениям оформлено 6 протоколов об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностных лиц по статье 10.6 ч.1 КоАП РФ, выданы 3 предписания об устранении вышеназванных нарушений и представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

Кроме того, в обращениях граждане жалуются на ненадлежащее качество кормов, в связи с чем, сотрудниками ведомства произведен отбор проб кормовой базы, результаты исследований ожидаются.

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