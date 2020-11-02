Пострадавших от пожара в Усинске разместили в школе: 72 человека, из них 15 детей

Фото: ГУ МЧС по Коми

Жильцы сгоревшего в Усинске двухэтажного деревянного дома отправлены в пункт временного размещения, который развёрнут на базе школы №1. Все 40 человек своевременно успели эвакуироваться. Пострадавших и погибших нет. Но само здание восстановлению не подлежит.

По обновленным данным с места пожара эвакуировано 72 человека, среди них 15 детей: из горящего дома (№21\1) эвакуировано 40 человек, из них трое - дети, еще 32, из них 12 детей - из смежного дома (№21), так как высока была вероятность его возгорания, сообщает ТАСС.

Сообщение о возгорании в 2-этажном деревянном доме №21/1 по улице Лесная в городе Усинск поступило1 ноября, в 15:05. Пожарные прибыли к месту вызова в 15:10. К моменту прибытия происходило горение квартир на 2 этаже и кровли жилого дома. Прибывшие первые подразделения оперативно приступили к организации спасения и эвакуации жильцов. На месте работали 5 единиц техники и 24 человека. Причины пожара устанавливаются, сообщает МЧС по Коми.

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