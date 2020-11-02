Коронавирус в Коми: врачи назвали еще одну группу риска

Есть люди, которые добровольно формируют в организме дефицит витаминов, веществ и минералов, что приводит к снижению иммунитета Фото: Артем КИЛЬКИН

Вегетарианцы, исключающие из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей, – на фоне ослабленного иммунитета имеют повышенный риск заразиться коронавирусом, рассказали опрошенные РИА Новости врачи в международный день вегана 1 ноября.

Веганство и коронавирус

Разнообразное, полноценное и регулярное питание – залог хорошего самочувствия и отменного здоровья, однако есть люди, которые добровольно исключают из рациона различные продукты, тем самым формируя в организме дефицит витаминов, веществ и минералов, что приводит к снижению иммунитета и различным болезням, где коронавирус вовсе не исключение, рассказала врач эпидемиолог Ольга Ненастина.

"Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает", - пояснила Ненастина.

Витамины сами не появятся

Врач предупредила, что любое ограничение в питании всегда ведет к дефициту тех или иных веществ в рационе, а продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые являются эссенциальными, то есть теми, которые не могут синтезироваться самостоятельно и должны поступать в организм с пищей.

"Например, витаминов В2 и В12, играющих важную роль в процессах кроветворения, функционирования нервной и пищеварительной систем, а также нормального состояния кожи и слизистых оболочек", - отметила Ненастина.

Кроме этого, у людей, ограничивающих или исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что может привести к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эпидемиолог.

Выход – перестать им быть

В свою очередь врач-терапевт Елена Тихомирова выразила полное согласие с мнением эпидемиолога Ненастиной о том, что веганы подвержены высокому риску заражения COVID-19.

"Веганы едят только растения, крупу, орехи. Длительное веганство приводит к ряду хронических заболеваний. Чем больше стаж веганства, тем больше у человека будет снижен иммунитет, поскольку каждому из нас нужен животный белок, витамин D, который мы получаем из животного жира", - сказала Тихомирова.

Кроме этого, веганы часто страдают анемией, отметила врач, что тоже повышает риск заражения различными простудными заболеваниями.

Получается, что эти люди употребляют недостаточное количество белка и жиров, а также других важных витаминов. Лучшее, что может сделать веган – это перестать им быть", - заключила Тихомирова.

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