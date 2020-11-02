«Компенсация за БАДы»: как жители Коми становятся жертвами мошенников

Чаще всего жертвами мошенников становятся доверчивые пенсионерки. Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/apple-iphone-193004/.

Мошенники придумали новый способ, как нажиться на доверчивых россиянах. О хитрой схеме получения быстрых и нечестных денег рассказали в пресс-службе МВД региона.

Так, злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и звонят жертвам, с рассказами о положенных компенсациях за биологические активные добавки (БАД), которые они недавно приобретали. Мошенники просят перевести на их счет деньги, которые покроют расходы ведомства. Взамен они обещают сотни тысяч рублей компенсации за некачественный товар. Чаще всего жертвами мошенников становятся доверчивые пенсионерки.

Например, 62-летняя жительница Ухты попалась именно на такую схему. Ей позвонил лжесотрудник прокуратуры и пообещал компенсацию в 450 тысяч рублей за некачественные БАДы. Доверчивая ухтинка сразу же поспешила перевести названную сумму мошенникам – 180 тысяч рублей. Только спустя время она поняла, что стала жертвой обмана.

«Женщина не посчитала нужным проверять подозрительную информацию через правоохранительные органы. Ухтинка сразу отправилась в офис банка, откуда через систему быстрых переводов при помощи оператора перечислила на указанные звонившим счета без малого 180 000 рублей. Чуть позже пенсионерка поняла, что попала в руки мошенников и обратилась в полицию», - рассказали в пресс-службе МВД.

На такую же схему попалась 67-летняя жительница Ухты. Только на этот раз ей позвонил представитель судебной системы и рассказал, что ей положено денежное возмещение за некачественный товар. В результате женщина лишилась 34 тысяч рублей. По обоим случаям мошенничества возбуждены уголовные дела. Известно, что злоумышленники звонили с номеров телефонов, зарегистрированных в Москве.

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