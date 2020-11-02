В Ухте судьба двух рабочих нефтешахты остается неизвестной

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Работники МЧС продолжают поиски двух пропавших во время пожара в шахте горняков. Остальные 80 человек были экстренно эвакуированы из третьего блока, сообщает региональное ведомство. Отмечается, что состояние пропавших неизвестно, а их местонахождение устанавливается.

«В шахте находились 82 человека, был организован подъем на поверхность. На поверхность выведены 80 человек. Судьба двух горнорабочих остается неизвестной», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, возгорание на шахте началось накануне, 1 ноября, в девятом часу вечера. По предварительной версии, пожар возник из-за замыкания на пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО «Нефтегазмаш», когда ее сотрудники проводили буровые работы. Рабочие попытались сами ликвидировать огонь, однако без помощи спасателей на поверхность им выбраться не удалось.

По данному факту, Следственный комитет Коми начал доследственную проверку.