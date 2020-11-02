В Жешарте появится новая обогреваемая остановка с санузлом

Фото: администрация Усть-Вымского района

В поселке Жешарт проводятся работы по устройству обогреваемого остановочного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Усть-Вымского района.

Бывшее здание автовокзала давно принадлежит коммерческим структурам. Там располагаются парикмахерская, касса займа и т. д. Одно из помещений предоставлялось пассажирам в рамках договора с муниципалитетом.

Арендная плата за эксплуатацию зала ожидания каждый год повышалась, и администрация района приняла решение об установке остановочного комплекса. По расчетам специалистов, это обойдется бюджету дешевле, чем платить аренду за зал ожидания собственнику здания.

На сегодняшний день подрядчик выполнил работы по устройству основания, вмонтировал металлический каркас самого здания, а также устанавливают кровлю. На объекте завершаются работы по закладке кирпичных стен.

Когда работы завершатся, это будет автобусная остановка с обогреваемым помещением зала ожидания. Общая площадь составит 30 квадратных метров. Там предусмотрен санузел и открытый навес-веранду, объединенную с основным помещением одной кровлей.

Часть работ в рамках социального партнерства профинансировало ООО "ЖЛПК" в размере 900 тысяч рублей. Остальные 2,85 миллиона выделили из бюджета района. Общая стоимость работ составит 3,75 миллиона рублей.

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