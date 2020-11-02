Судьба двух рабочих неизвестна: в Ухте горит нефтешахта

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Сообщение о возгорании поступило 1 ноября в 20:03 вечера в Центр управления в кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Республике Коми.

По данным компании, причиной инцидента в нефтяной шахте «Яреганефть» в Коми стало замыкание, которое произошло в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО «Нефтегазмаш», при проведении сотрудниками буровых работ. Работники попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но безуспешно. Руководство «Яреганефти» решило незамедлительно эвакуировать рабочих.

В шахте находились 82 человека, была организована эвакуация – на поверхность были выведены 80 человек. Судьба двух горнорабочих остается неизвестной.

Работы по тушению пожара продолжаются. На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Коми. На тушении подземного пожара работают пять отделений ярегского взвода ВГСЧ и ВГК шахты. Дополнительно в Ярегу следуют 22 человека воркутинского ВГСО.

2 ноября Владимир Уйба выехал на нефтешахтное производственное предприятие «Яреганефть» для координации принимаемых оперативных мер.

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