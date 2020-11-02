В Усть-Куломском районе горела сельская администрация

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В ночь на понедельник, 2 ноября, в Усть-Куломском районе горело здание администрации сельского поселения Усть-Нем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 2.40. В Усть-Неме загорелось деревянное здание администрации. Там также находится участковая больница. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому времени пламя охватило все здание полностью. Площадь возгорания составила 552 квадратных метра.

Развитию пожара способствовало позднее обнаружение возгорания, отметили в МЧС.

В 4:15 была объявлена локализация пожара. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время продолжается работа по полной ликвидации пожара. К тушению огня привлекли 20 человек и девять единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.

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