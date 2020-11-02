В Печоре два друга избили мужчину из-за планшета

Теперь хулиганам грозит серьезный срок. Фото: Архив "КП"

Печорские полицейские завершили расследование дерзкого грабежа, совершенное двумя неизвестными. Злоумышленники напали на прохожего в парке, избили его и отобрали планшет.

Как стало известно, преступниками оказались два безработных местных жителя, которые любят выпить. В день преступления 41-летний и 43-летний мужчины также распивали алкоголь, и в какой-то момент они решили прогуляться по парку. Они заметили одиноко сидящего мужчину и начали бить его, требуя отдать все ценное.

Потерпевшему злоумышленники нанесли серьезные травмы головы и лица, а также украли планшет стоимостью семь тысяч рублей.

«Один из хулиганов нанес потерпевшему два удара кулаком по лицу, а другой - удар по голове. Потерпевший попросил вернуть технику, но в ответ один из злоумышленников ударил еще его и ногой», - поделились подробностями происшествия в пресс-службе регионального МВД.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Теперь грабителям грозит до семи лет колонии.

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