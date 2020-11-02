Жителей Коми приглашают на фотовыставку «Россия. Полёт через века»

Выставка будет бесплатной. Фото: pexels.com/ru-ru/photo/66994
В День народного единства, 4 ноября, в Сыктывкаре официально будет представлена выставка «Россия. Полёт через века».
Торжественное открытие пройдет в Доме дружбы народов Республики Коми, где и будет представлена основная экспозиция. Другая часть экспонатов находится в аэропорту «Сыктывкар».
В проекте участвуют фотографы со всей России, которые представили в общей сложности более двухсот работ. Выставка открывается в различных регионах для того, чтобы россияне могли ознакомиться с природным и культурным многообразием страны.
Посещение выставки бесплатное. Экспозиция будет представлена до 4 декабря, в аэропорту она будет доступна круглосуточно.
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