Сколько стоила зачинщику словесная перепалка соседей в неприличной форме в Микуни

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Мужчина из Микуни оказался в суде после ссоры с соседкой. Причиной такого поворота оказалось то, что горожанин не смог сдержаться во время перепалки, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Оказалось, что выяснять отношения обе стороны начали в квартире по улице Печорской. Это было в июле. В какой-то момент конфликт разгорелся, и мужчина стал нецензурно выражаться о личности своей оппонентки. Та сочла это унижением ее чести и достоинства и обратилась в суд.

Мировой судья вынес решение в пользу потерпевшей. С учетом всех обстоятельств он постановил выписать мужчине минимальный штраф - 1 тысячу рублей. Стоит отметить, что и виновник, и потерпевшая сами в суд не явились.

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