Полицейские выяснили, как подростки из Сыктывкара соблюдают масочный режим

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В Сыктывкаре прошел рейд в торговых центрах города «Парма» и «Аврора». Сотрудники полиции, администрации и волонтеры проверили, как подростки соблюдают масочный режим, который введен по всей стране. Как оказалось, десятки детей не соблюдают предписанные санитарные правила.

Так, проверяющими были остановлены 20 подростков. На первый раз с ними была проведена лишь разъяснительная беседа и вручена памятка о важности масочного режима. Специалисты отмечают, что дети после разговора сразу надели защитные маски.

«В ТЦ «Парма» оказалось наибольшее число школьников, нарушивших масочный режим. С каждым ребенком провели профилактическую беседу и предупредили, что в случае повторного случая нахождения без маски правоохранительными органами будет составлен протокол о нарушении статьи 20.6.1. КоАП, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа», - пресс-служба мэрии города.

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