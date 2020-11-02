Воркутинец убил собутыльника и вынес тело в подъезд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воркуте 46-летнего местного жителя подозревают в убийстве 43-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, 1 ноября в подъезде дома по улице Димитрова нашли тело 43-летнего местного жителя. Следователи завели уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержали 46-летнего знакомого покойного. Злоумышленника заключили под стражу.

Выяснилось, что мужчины выпивали, и между ними возник конфликт. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов неустановленным предметом по голове. После этого подозреваемый вытащил тело из квартиры в подъезд и оставил там. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По данным СК, и подозреваемый, и потерпевший вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным Расследование уголовного дела продолжается.

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