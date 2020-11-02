Жителей Коми приглашают: в Австралии стартует месяц русского языка и культуры

Организаторы приглашают принять участие в цикле мероприятий педагогов русских школ и детских садов, представителей высшего образования, руководителей языковых центров, представителей организаций соотечественников, творческих коллективов, СМИ, издательств и заинтересованных в тематике родителей.

В ноябре в Австралии стартует цикл просветительских мероприятий – «Продвижение, поддержка и укрепление позиций русского языка, популяризация российской культуры и образования».

Мероприятия пройдут под эгидой Россотрудничества и будут способствовать обмену опытом, лучшими практиками, методическими наработками и инновационными подходами в области российской культуры и образования.

Филологи, лингвисты и педагоги из разных стран мира представят учебники и учебные пособия на русском языке, поделятся своим опытом использования современных образовательных технологий при проведении тематических уроков и внеурочных мероприятий. Также доклады специалистов будут посвящены образованию и развитию детей-билингвов, особенностям обучения русскому языку в Австралии, внедрению творческой составляющей в уроки и многому другому.

Организаторы приглашают принять участие в цикле мероприятий педагогов русских школ и детских садов, представителей высшего образования, руководителей языковых центров, представителей организаций соотечественников, творческих коллективов, СМИ, издательств и заинтересованных в тематике родителей.

Всем участникам очных мероприятий будет выдан сертификат. Узнать подробнее о месте и времени проведения мероприятий можно на официальном сайте.

Все участники могут пройти онлайн-обучение по курсу «Актуальные аспекты преподавания РКИ: новые методики, тенденции, инновации», по завершению которого будет выдано удостоверение о повышении квалификации. Подробную информацию о курсах повышения квалификации можно получить сайте http://kurs.rus.study

По вопросам, связанным с участием или выступлением на конференции, просим обращаться к Ирине Якименко по адресу Irina.yakimenko@iinet.net.au

Организатором конференции является ООО СП «Содружество».