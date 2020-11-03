На карантин закрыты несколько детсадов в Троицко-Печорском районе

За весь период с начала пандемии в районе 74 заболевших. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Троицко-Печорском районе с 3 ноября на карантин закрываются две группы в детском саду поселке Мылва, группа в ДОУ Комсомольск-на-Печоре, группа и классы в школе-саду поселке Белый Бор.

Такое решение принято на заседании санитарно противоэпидемической комиссии района, сообщает администрация на официальной странице в соцсети «ВКонтакте»..

На сегодня в Троицко-Печорском районе 85 человек находятся под наблюдением из них положительный анализ covid - 40 человек. За весь период с начала пандемии в районе 74 заболевших.

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