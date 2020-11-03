Госсовет Коми созывает внеочередное заседание, чтобы решить кадровые вопросы

5 ноября объявлено внеочередное заседание Государственного Совета Республики Коми. На нем должны решиться кадровые вопросы, отложенные с середины октября.

Депутаты должны рассмотреть кандидатуры, внесенные главой Республики Коми на должность председателя правительства, первого заместителя председателя правительства, министра финансов, постоянного представителя Республики Коми при Президенте РФ, представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе, председателя Контрольно-счетной палаты.

Напомним, заседание Госсовета по этой теме должно было состояться еще 19 октября, но было перенесено в связи с неотложным отъездом главы республики. За это время Владимир Уйба успел решить большинство кадровых вопросов, кроме тех, что указаны в повестке дня Госсовета на 5 ноября.

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