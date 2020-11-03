Жители Коми уже отказываются делать прививки от гриппа

Фото: yandex.ru

За прошедшую неделю (с 26 октября по 1 ноября) за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в Коми обратилось 11 636 человек. Среди заболевших – 40,6% составляют дети в возрасте до 14 лет.

Неделю назад обратившихся было 10 307 человек. Среди них 41,7% - это дети в возрасте до 14 лет. До этого цифры были ниже 10 тысяч.

По данным Роспотребнадзора по Коми, в регионе вирусы гриппа не определяются, циркулируют вирусы негриппозной этиологии (риновирусы).

На 30 октября привито 356111 человек, в том числе детей – 113340, что составляет 43,4% от населения региона. Основная доля прививок осуществляется вакциной против гриппа, приобретенной за счет средств федерального бюджета.

Напомним, на 25 октября было привито 355 258 человек, в том числе детей – 113 308, что составляет 43,3% от населения региона, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

В этом году года планировали вакцинировать против гриппа не менее 60% населения республики и не менее 75% контингентов «группы риска». Именно эти показатели, по оценке экспертов, позволили бы избежать эпидемии гриппа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Коми на заметку: чем похожи и отличаются COVID и грипп

Роспотребнадзор РФ опубликовал памятку для жителей страны (подробности)