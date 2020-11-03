Жители Усть-Нема не останутся без медицинской помощи, несмотря на пожар в больнице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители села Усть-Нем Усть-Куломского района не останутся без медицинской помощи, несмотря на пожар, который уничтожил участковую больницу. Об этом сообщили в Минздраве Коми.

Как сообщалось ранее, в ночь на 2 ноября в 2.40 в Усть-Неме загорелось деревянное здание администрации. Там также находилось участковая больница. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому времени пламя охватило все здание полностью. Площадь возгорания составила 552 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

Как передает «Комиинформ», плановую медицинскую помощь жителям будут оказывать медработники поселков Югыдъяг и Тимшер – два фельдшера и врач-педиатр. Они будут принимать пациентов в здании клуба сельского поселения Усть-Нем.

На этой неделе прием состоится во вторник и в четверг – 3 и 5 ноября, а со следующей недели – в понедельник, среду и пятницу. Экстренная и неотложная помощь будет оказываться в полном объеме Усть-Куломской ЦРБ.

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