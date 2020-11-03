В Сыктывкаре объявили в розыск водителей, въехавших в припаркованные авто

Фото: romaparque.pt

Первый случай произошел еще 21 октября в пять часов вечера на улице Морозова. Неизвестный водитель за рулем «Дэу Нексия» врезался в «Киа Рио» и поспешил скрыться. К сожалению, водитель корейской иномарки не успел рассмотреть номера и запомнил лишь марку автомобиля.

Второй случай произошел во дворе дома на улице Домны Каликовой 60/1. В припаркованную «Киа Рио» въехал водитель на неустановленной машине. Он также поспешил скрыться.

Аналогичная ситуация произошла в ночь с 26 по 27 октября напротив дома номер 3 по улице Менделеева. Нерадивый водитель въехал в припаркованную иномарку и уехал с места происшествия.

«Очевидцев вышеуказанных дорожно-транспортных происшествий просьба обратиться по телефонам в ГИБДД Сыктывкара: 28-18-00, 28-18-32» - пресс-служба МВД.

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