В Сыктывкаре осудили сбежавшего на Украину эксперта «Дорожного контроля»

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Бывший эксперт «Дорожного контроля» отправился за решетку на 4,5 года за взяточничество и незаконное бездействие. Об этом сообщается на сайте Сыктывкарского горсуда.

Известно, что с марта по апрель 2013 года осужденный вместе с сообщниками разработал план, как получать взятки, пропуская большегрузы через весовой контроль. Заполненные товаром машины превышали допустимый порог массы, но, заплатив, могли продолжить маршрут. Таким образом, бывший эксперт заработал более 1 млн рублей.

В 2015 году злоумышленник сбежал в соседнюю страну – на Украину. После чего он сразу же был объявлен в розыск. Мужчина скрывался от правосудия четыре года, однако он все же был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины.

С 2019 года осужденный находился в СИЗО-1 Сыктывкара и был главным фигурантом уголовного дела. Суд признал виновным бывшего эксперта в совершенных им преступлениях и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии строго режима.

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