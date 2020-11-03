С коммунальщиков Сыктывкара взыскали ущерб за разбитый Lexsus

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Житель столицы Коми смог взыскать компенсацию за гололед во дворе дома. По его словам, из-за наледи, которую не убрали вовремя коммунальщики, его иномарка въехала в чужой автомобиль. Об уникальной судебной практики рассказали журналисты «Комиинформ».

Все произошло во дворе дома №38 Октябрьского проспекта. В тот день за рулем был не сам хозяин авто, а его знакомая. Сыктывкара двигалась со скоростью 20 км/час за рулем Lexus. На спуске она нажала на тормоз, но автомобиль занесло из-за гололеда. Машина въехала в припаркованный Nissan. Женщина вместе с собственником автомобиля подали в суд на управляющую организацию и коммунальную службу города. По их словам, они виноваты в ненадлежащем состоянии дороги.

Проведя независимую экспертизу и собрав достаточную доказательную базу, истец выиграл суд. Так, с ООО "Управляющая компания" взыскали 133 794 рублей.

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