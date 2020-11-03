Житель Коми украл бутылку вина и отправился в колонию

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Житель села Выльгрот за свою любовь к алкогольным напиткам приговорен к пяти месяцам лишения свободы. Мужчина, будучи пьяным, украл из магазина бутылку вина. На просьбу продавца выложить содержимое куртки злоумышленник ответил отказом и ушел из магазина. Позже он будет задержан сотрудниками полиции.

Во время допроса выяснилось, что сельчанин был уже ранее судим за совершение преступления против здоровья граждан и корыстное преступление.

Отмечается, что приговор еще не вступил в силу.

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