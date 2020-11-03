В Коми в рамках нацпроекта благоустроили 179 объектов

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В этом году в Коми в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили 179 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ республики.

Всего в этом году планируют благоустроить 213 территорий. К настоящему времени 179 объектов полностью готовы. Комплексное обновление получили 85 общественных территорий и 94 двора. На сегодняшний день завершена реализация двух проектов по благоустройству общественных пространств и двух дворов в Воркуте. Среди них – сквер в микрорайоне Тиман, центральная площадь поселка Северный, а также дворы по улице Гагарина 10 и поулице Ленина 64б.

Кроме того, близятся к завершению работы по благоустройству тротуаров на улице Мира в Инте, Октябрьской площади в Ухте, перекрестка по улице Мичурина-Ленина в Троицко-Печорске, сквера по улице Привокзальной в Печоре, сквера в сосногорском селе Усть-Ухта, сквера возле Дворца культуры шахтёров по улице Мира в Воркуте, а также главной площади села и сквера им. В.Ф.Батманова в Усть-Цильме.

В целом строительные работы по благоустройству общественных территорий выполнены на 96 %, дворов – практически на 100 %.

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