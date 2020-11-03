Власти Коми предупреждают о новой схеме мошенничества

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Руководство Республики Коми предупреждает жителей о новой схеме мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Руководителям предприятий приходят письма якобы от правительства Коми с предложением оказать материальную помощь на покупку медицинского оборудования для больниц. При этом письма оформлены на официальном бланке правительства региона. В некоторых случаях зафиксированы звонки с аналогичным предложением.

Призываем не реагировать на подобные письма, такой рассылкой Правительство Республики Коми не занимается. По факту рассылки администрация главы региона обратилась в полицию для принятия мер реагирования, говорится в сообщении.

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