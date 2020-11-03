Опрос показал, сколько времени школьники Коми проводят в гаджетах

Фото: pexels.com/ru-ru/photo/3755620/

Каждый четвертый российский школьник проводит за экраном своего гаджета 8 и более часов. Такие данные привела образовательная компания MAXIMUM Education. Специалисты центра провели опрос среди учеников 5-11 классов со всей страны.

Согласно исследованию, 3 часа в день используют электронные устройства 18% респондентов, 5 часов – 15%, а вот 27% опрошенных школьника ответили, что сидят за гаджетом 8 или более часов.

Самым популярным устройством у детей оказался телефон. Его предпочитают 99% учеников. Второе место за компьютером и ноутбуком. Им отдали свое предпочтение 86% школьников. Тройку лидеров замыкает планшет с 27%.

По словам подростков, чаще всего они используют гаджеты для образовательных целей (88%), 87% - для развлечения и 82% ответили, что телефон им нужен для общения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьникам Коми предоставят компьютеры, если вновь придется перейти на дистанционное обучение (подробности)