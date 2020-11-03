«Не фартануло»: в Сыктывкаре бывшим осужденным не удалось передать запрещенку «товарищам»

Фото: УФСИН по Республике Коми

Накануне сотрудники исправительной колонии №1 задержали двух подозрительных мужчин. Оказалось, что они хотели передать своим друзьям, отбывающим наказание в тюрьме, запрещенные предметы. При осмотре у них были найдены два телефона, два USB-кабеля и сим-карта и холодное оружие – нож.

Сейчас мужчинам грозит административное наказание – штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

«Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом», - напомнили в УФСИН по РК.

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