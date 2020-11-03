Глава Усинска встретился с погорельцами из дома на Лесной

Фото: "ВКонтакте"

Глава Усинска Николай Такаев встретился вчера, 2 ноября, с пострадавшими от пожара жителями дома 21/1 по ул. Лесной.

«Вместе со своими коллегами – заместителями, объяснили людям алгоритм действий для получения единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Рассказали, какие документы необходимо собрать, чтобы получить компенсационную выплату, а также довели информацию, от чего будет зависеть размер выплат», пишет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С жителями обсудили вопросы дальнейшего их размещения в маневренном фонде администрации муниципального образования. В конце встречи волонтёрским движением погорельцам было предложено забрать собранные вещи и продукты питания.

Работы по разборке завалов на месте пожара продолжаются. Когда будут убраны остатки сгоревшего дома, станет понятно, не пострадал ли смежный с ним дом №21. По предварительным данным, люди смогут туда вернуться и продолжать там жить, но итоговое решение будет вынесено межведомственной комиссией.

Напомним, сообщение о возгорании в 2-этажном деревянном доме №21/1 по улице Лесная в Усинске поступило 1 ноября в 15:05. Уже через 5 минут пожарные были на месте. В 20:59 было ликвидировано открытое горение. Полная ликвидация пожара была объявлена 2 ноября в 08:50, сообщает ГУ МЧС по Коми.

Жильцы сгоревшего в Усинске двухэтажного деревянного дома отправлены в пункт временного размещения, который развёрнут на базе школы №1. Все 40 человек своевременно успели эвакуироваться. Также временное убежище понадобилось жильцам соседнего дома – велика была вероятность, что огонь перекинется на него.

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