Полицейские Сосногорска задержали мошенников, обманувших пенсионерку на полмиллиона рублей

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В Сосногорске задержали мошенников, которые наживались на доверчивых жителях Коми. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 36 и 44 лет. Стражи порядка из Коми задержали их на территории Новосибирской области. Теперь им грозит реальный срок и крупный штраф.

Действенной и рабочей схемой мошенников являлась байка о положенной компенсации. Оказалось, что злоумышленники звонят доверчивым россиянам от имени сотрудников правоохранительных органов или судов и сообщают новость о том, что когда-то они приобрели некачественные БАДы и теперь им полагается материальное возмещение ущерба. Правда, чтобы получить компенсацию нужно оплатить комиссию на «расходы ведомства».

Так, жертвой схемы стала пенсионерка из Сосногорского района. Мошенники пообещали ей огромную сумму денег, но по итогу она потеряла свои сбережения в размере 466 тысяч рублей.

Благодаря слаженной работе МВД, преступники были быстро найдены. Мужчины свою вину признали и ждут суда. Им предъявлено обвинение по статье "мошенничество".

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