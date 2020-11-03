В Верхней Максаковке открылся новый стадион

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В поселке Верхняя Максаковка завершилось обустройство нового спортивного стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комплекс включает в себя беговые дорожки, площадки для уличных тренажеров, стритбола и воркаута. На стадионе также установили универсальную площадку для волейбола, тенниса, баскетбола и бадминтона. На стадионе расположено футбольное поле, которое зимой может быть залито льдом.

– При создании стадиона учитывались лучшие практики и опыт других городов. Сейчас мы видим, насколько этот объект оказался востребован местными жителями. Радует, что и дети во время каникул занимаются спортом, а не играют гаджетами дома, – отметил замглавы администрации Александр Можегов.

На следующий год запланирована установка туалета и оборудование дополнительной площадки для занятий спортом.

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