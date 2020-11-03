Погода в Коми 4 ноября

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В Сыктывкаре, Объячево, Усть-Цильме ночью 0...-2 C, днем +4...+6 C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью со снегом.

В Воркуте ночью -2...-4 °C, днем +1..+3 °C. Облачно, снег, днем мокрый снег.

На остальной территории республики температура ночью -1...-3 °C, днем +2..+4 °C. Облачно с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Коми ЦГСМ.

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