Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит" стала лучшей в Коми

Осенний кросс в "Фаворите". Фото: страница ВК школы

Лучшей спортивной школой Коми признана сыктывкарская "Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит". Она получит премию 500 тысяч рублей. Второе и третье место заняли республиканские "Спортшкола по хоккею с мячом" и "Спортивная школа олимпийского резерва" соответственно. Они будут премированы на суммы в 300 и 200 тысяч.

Конкурс проводило Министерство физической культуры и спорта Коми с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди спортивных федераций по олимпийским видам спорта победу в конкурсе одержали тяжелоатлеты. Второе и третье места заняли федерации бокса и баскетбола. Среди неолимпийских видов спорта лучший результат показал региональная федерация пауэрлифтинга. На второй и третьей позициях представители спортивного ориентирования и хоккея с мячом. Все эти федерации также будут премированы на 500, 300 и 200 тысяч рублей.

"Конечно, конкурсы проводились в тяжелых условиях пандемии, и сделать удалось далеко не все из запланированного. Но именно поэтому мы считаем необходимым наградить те школы и федерации, которые провели большую работу в этих непростых условиях и смогли показать лучшие результаты в этом году", - отметил министр спорта Коми Виталий Савилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Самый добрый конкурс" ждёт истории ваших питомцев

Получить "лохматый оскар" может любое животное из самых разных уголков мира (подробности)