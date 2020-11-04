«Я тут соседку зарезал». Сыктывкарец по телефону сообщил об убийстве

После совершения убийства злоумышленник по телефону рассказал о случившемся хозяйке квартиры, которая вызвала сотрудников полиции.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Житель Сыктывкара на съёмной квартире зарезал свою соседку. В ходе конфликта он нанёс женщине ножевые ранения, после чего сообщил об этом хозяйке квартиры. Сыктывкарский городской суд вынес обвинительный приговор 47-летнему жителю Сыктывкара, который признан виновным в убийстве.
Вечером 22 апреля 2020 года, находясь на съёмной квартире, в ходе конфликта мужчина нанес своей соседке ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась. После совершения убийства злоумышленник по телефону рассказал о случившемся хозяйке квартиры, которая вызвала сотрудников полиции.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Коми.
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