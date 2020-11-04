Пожар в Троицко-Печорске: один человек погиб, трое спасены

Фото: ГУ МЧС по Коми

3 ноября в 11:35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании многоквартирном двухэтажном деревянном доме по улице Космонавтов в поселке Троицко-Печорск.

Общая площадь дома – 480 м². Пожарные прибыли к месту вызова через 3 минуты после сообщения. К их приезду наблюдалось горение в одной из квартир на 1 этаже. 20 жильцов дома своевременно эвакуировались, однако из-за сильного задымления три человека, среди которых пожилая женщина 1928 года рождения, не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры. Все трое были спасены огнеборцами.

В 12:08 горение в квартире было локализовано на площади 40 м². В 13:15 была объявлена полная ликвидация пожара. На месте пожара огнеборцами был обнаружен погибший человек – мужчина 1965 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неосторожность с огнем, допущенная погибшим при курении, сообщает МЧС по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горящий участок нефтешахты в Коми решено затопить

Иначе погасить пожар там не удается (подробности)