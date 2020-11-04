Иномарка врезалась в дом в Инте

Фото: УГБДД по Коми

В 3 часа утра 3 ноября иномарка врезалась в кирпичный дом в Инте, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

За рулем Toyota RAV4 был 42-летний мужчина. Он двигался по улице Лесной со стороны ул.Геологической в направлении ул.Морозова. В районе дома №6 по ул.Морозова водитель не справился с рулевым управлением, выехал прямо с дороги и врезался в стоящий многоквартирный дом.

В результате ДТП водитель иномарки с переломами левой ключицы и правого ребра был госпитализирован. Выписано направление на медицинское освидетельствование.

У 27-летнего мужчины, который находился на переднем пассажирском сиденье, диагностирована рваная рана головы. Не госпитализирован.

Водитель Toyota к ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 19 раз, из них пять - в течение года. Стаж управления - с 1997 года.

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