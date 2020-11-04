В Ухте юнец на машине сбил женщину-пешехода

Фото: УГИБДД по Коми

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 ноября в 21:10. 18-летний молодой человек за рулем ВАЗ-21074 двигался со стороны п.Дальний в направлении Ухты. На въезде в "старый город", в районе дома №1 по ул.Мира, автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по зебре на запрещающий красный сигнал светофора.

В результате ДТП 33-летняя женщина-пешеход получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом пальца. Госпитализирована. В отношении пострадавшей вынесено определение по административному нарушению.

Водитель "семерки" получил права в этом году, за нарушения ПДД к ответственности привлекался 40 раз, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

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