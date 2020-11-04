Резчик по дереву Александр Выборов признан в Коми «Мастером года — 2019»

Резчик по дереву Александр Выборов

Итоги XXVI Республиканской выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года — 2019» объявлены в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств».

Запись прямой трансляции можно посмотреть в группе организатора - Центра народного творчества и повышения квалификации.

«Интерес к конкурсу возрастает с каждым годом. На этот раз в экспозиции были представлены 600 изделий от 132 умельцев не только из Республики Коми, но и Вологодской области в рамках традиционной рубрики «Гость выставки». Радует, что наш край богат такими талантливыми и преданными своему делу мастерами», — подвел итоги конкурса министр культуры Коми, председатель Координационного Совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.

Победителем выставки и обладателем звания лауреата Государственной премии Правительства Республики Коми имени С.И. Оверина стал мастер резьбы по дереву и камню, художник, преподаватель Республиканского колледжа культуры имени В.Т. Чисталёва Александр Выборов.

На выставку мастер представил выполненную из дерева скульптуру-рельеф «Жар-птица» по мотивам сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок». Композиция представляет собой полый ствол дерева с прорезной рельефной резьбой.

Торжественное вручение премии им. С.И. Оверина планируется провести в декабре.

Лауреатами по номинациям XXVI Республиканской выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года — 2019» стали:

«Художественная обработка бересты» — Лариса Цветкова (Сысольский район)

«Художественная обработка дерева» — Василий Попов (Сыктывкар)

«Художественная обработка корня» — Елена Кокорина (Сыктывкар)

«Художественная обработка металла» — Екатерина Хоменко (Сыктывкар)

«Художественная обработка кости» — Валерий Торопов (Сыктывдинский район)

«Роспись по дереву» — Евгения Кузнецова (Усть-Цилемский район) и Наталия Мелешева (Сыктывдинский район)

«Вышивка» — Татьяна Крюкова (Сыктывкар)

«Кружевоплетение» — Мария Иванова (Сыктывдинский район)

«Узорное вязание» — Надежда Пыстина (Печора)

«Художественное ткачество» — Юлия Тчанникова (Сыктывдинский район)

«Традиционное ткачество» — Тамара Гилева (Сыктывдинский район) и Анна Сурнина (Корткеросский район)

«Художественная роспись по ткани» — Кристина Хапцева (Сыктывдинский район)

«Авторская кукла» — Нина Иевлева (Сысольский район) и Ирина Игнатова (Усть-Вымский район)

«Художественная керамика» — Татьяна Буторина (Сыктывдинский район)

«Авторский костюм» — Светлана Бобыренко (Печора)

«Народный костюм» — Наталья Загуменнова (Сыктывкар)

«Лоскутное шитьё» — Валерия Иванова (Сыктывдинский район) и Елена Колегова (Сыктывкар)

«Современные тенденции в декоративно-прикладном искусстве» — Лидия Костарева (Сыктывкар)

Специальная номинация «Мастер-ученик» — Наталия Мартынова (рук. Надежда Гагиева, СГУ имени Питирима Сорокина) и Александра Покрышко (рук. Наталья Мелешева, Республиканский колледж культуры имени В.Т. Чисталёва).

Победитель всенародного голосования в рамках памятной акции «Героям посвящается», приуроченной к 75-летию Великой Победы — Маргарита Ермолина (Сысольский район).