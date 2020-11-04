Погода в Коми 5 ноября

В Сыктывкаре, Объячево ночью +3...+5 C, днем +3...+5 C. Облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь со снегом.

В Воркуте ночью -1...+1 °C, днем -1...+1 °C. Облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег.

На остальной территории республики температура ночью 0...+3 °C, днем +2..+4 °C. Переменная облачность, ночью небольшой снег с дождем, днем дождь, сообщает Коми ЦГСМ.

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