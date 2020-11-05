В Ухте открылась новая лаборатория тестирования на коронавирус

Современные технологии полностью исключают попадание коронавируса во внешнюю среду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ухте после капитального ремонта и оснащения оборудованием открыли лабораторию, в которой будут тестировать на коронавирус. Она может выполнять до 200 исследований при двухсменном режиме работы.

Непрерывный цикл обработки исследуемого материала составляет шесть часов. Современные технологии, которые были применены при создании лаборатории в Ухте, полностью исключают попадание коронавируса во внешнюю среду.

Выделены отдельные помещения для разных видов исследований. Между зонами для передачи материалов создана система шлюзов – открытое окно тут же автоматически блокирует другое окно. Для сотрудников создана специальная зона для дезинфекции.

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