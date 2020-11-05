Жители Коми смогут оформить досрочную пенсию

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Стало известно, какие категории граждан могут выйти на пенсию раньше срока в 2021 году. Речь идет о многодетных матерях, пенсионерах, которые не смогли найти новую работу и специалисты с большим трудовым стажем. Об этом сообщил агентству «Прайм» глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

По его словам, предпенсионеры, отработавшие 20 лет женщины и 25 – мужчины, относятся к данной категории. Они могут выйти на заслуженный отдых, если им до него осталось еще два года и они не нашли новую работу.

«Для начисления пенсионных выплат предпенсионерам придется предоставить справку из центра занятости», - сказал специалист.

Также на досрочную пенсию могут рассчитывать женщины с тремя детьми. Их пенсионный возраст наступит на три года раньше. Если же у женщины четыре ребенка, то на пенсию она уйдет раньше на четыре года. Для матерей с пятью детьми пенсия наступит в 50 лет.

Третья категория граждан – работники с большим трудовым стажем. Для женщин он составляет не менее 37 лет и для мужчин — не менее 42 лет.

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