Жителям Коми рассказали, как избежать рисков в сфере онлайн-услуг

Фото: Kaboompics.com

Пандемия коронавируса заставила многих людей перейти в онлайн и осваивать новые интернет-навыки. С новыми возможностями пришли и новые риски, говорят специалисты Ропотребнадзора. В ведомстве рассказали, с какими рисками чаще всего сталкиваются жители Коми при использовании финансовых онлайн-услуг.

В первую очередь, опасности поджидают в сфере кредитования. Клиенту могут навязать ненужный займ, утаить важную информацию при оформлении кредита и скрыть комиссии. Также в Роспотребнадзоре добавили, что стоит внимательнее читать договоры, особенно дальние разделы.

«В онлайн-услугах есть такие риски, как займы, взятые посторонним на ваше имя, «порча» кредитной истории. Это когда финансовая организация «забывает» сообщить в бюро кредитных историй о закрытом обязательстве. Также компании могут отказать в реструктуризации кредита на заявленных условиях. Еще недобросовестные кредитные брокеры и псевдоброкеры взимают оплату без оказания услуг. С ними тоже стоит быть осторожнее», - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Жителям Коми также стоит помнить о, так называемых, псевдопомощниках. Они обещают «исправление» кредитной истории, поиск «законного» способа не платить долги», но на деле только выманивают деньги и усугубляют положение.

Также стоит быть внимательными, если вы решили застраховать что-либо в Интернете или захотели заняться инвестициями, заключили эксперты.

В ведомстве напомнили, что потребители, столкнувшиеся с указанными нарушениями, могут обратиться в Единый консультационный центр по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Центр функционирует в круглосуточном режиме без выходных дней на русском и английском языках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Коми не имеют права навязывать допуслуги при получении кредита Банк России и Роспотребнадзор опубликовали совместное заявление (подробности)