В Сыктывкаре водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В среду, 4 ноября, в Сыктывкаре неустановленный водитель сбил ребенка 2009 года рождения и скрылся. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 17.40. Неустановленный автомобиль предположительно белого цвета ехал по улице Тентюковской в сторону улицы Ветеранов. Напротив дома №4 по Покровскому бульвару машина сбила ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП юный пешеход получил ушиб правого и левого предплечий. Госпитализация пострадавшему не понадобилась. За медицинской помощью школьник обратился позже. Очевидцев ДТП просят обратиться в ГИБДД по телефонам: 28-18-00, 28-18-32.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ухте юнец на машине сбил женщину-пешехода

40 раз за год водитель привлекался к ответственности (подробнее)