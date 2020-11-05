В Ухте горела квартира: спасли пожилую семейную пару

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 4 ноября, в Ухте произошел пожар в квартире, сотрудники МЧС спасли пожилую семейную пару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, инцидент произошел в 11.21 на улице Ленина. На втором этаже пятиэтажки загорелась квартира. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. К тому времени из дома эвакуировались 52 человека.

Однако из-за сильного задымления свою квартиру, расположенную этажом выше, не смогла покинуть пожилая супружеская пара. К счастью, мужчину и женщину удалось спасти пожарным. В 12.02 пламя было потушено. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

На месте происшествия работали 15 человек и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стали недостатки конструкции и изготовлении электрооборудования.

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