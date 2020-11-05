В Сыктывкаре искали бомбу в здании аэропорта

Фото: pilotgid.ru

В Сыктывкаре искали взрывное устройство в здании аэропорта.

Ка рассказали "Комиинформу" правоохранительные органы, сообщение о взрывном устройстве поступило на электронную почту аэропорта. На место выехали сотрудники экстренных служб города. Были обследованы все объекты, расположенные на территории аэропорта, сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось.

Напомним, это не первый случай за последние дни, когда неизвестные сообщали о минировании образовательных организаций Сыктывкара, Инты и Воркуты. Ранее поступали два сообщения о минировании Пушкинской гимназии, расположенной в новом здании в Орбите и школы №43 Сыктывкара. В обоих случаях сообщения о наличии взрывного устройства в помещениях школ не подтвердились. Также "минировали" сыктывкарскую школу №12. Сообщение оказалось ложным. Вне столицы республики правоохранители искали взрывное устройство в школах №12 Инты и Воркуты.

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