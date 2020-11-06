Сыктывкарец помог спрятать труп и заплатил за это по суду 400 тысяч

За укрывательство особо тяжкого преступления мужчина был приговорен к уголовному штрафу в размере 100 тыс. рублей. В четыре раза сумму штрафа увеличили за второе преступление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы Коми взыскали штраф за укрывательство особо тяжкого преступления и организацию азартных игр, сообщает пресс-служба судебных приставов Коми. Должник – фигурант двух уголовных дел – перечислил в бюджет государства 400 тыс. рублей.

33-летний сыктывкарец сел в машину подъехавшего за ним друга и не сразу заметил, что второй пассажир не подает признаков жизни. Водитель признался в убийстве и попросил помочь спрятать тело, что и было сделано – подельники сбросили убитого в сугроб в пригороде столицы Коми. В правоохранительные органы о произошедшем «помощник» умышленно не сообщил. За укрывательство особо тяжкого преступления мужчина был приговорен к уголовному штрафу в размере 100 тыс. рублей. Судья учел, что у подсудимого в тот момент был неоплаченный уголовный штраф за организацию азартных игр в Усинске, и по совокупности преступлений увеличил сумму штрафа в 4 раза.

Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми вручила должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, предупредила о наложенных ограничениях и обо всех негативных последствиях неисполнения решения суда.

За 5 дней до истечения строка, установленного для добровольного исполнения требований, должник перечислил 400 тыс. рублей на депозитный счет службы судебных приставов. Деньги направлены в доход государства.

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