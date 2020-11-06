С погибшими в Ухте шахтерами простятся 7 ноября

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В субботу, 7 ноября, в Ухте простятся с шахтерами, которые погибли в результате пожара в нефтешахте №3 предприятия «Яреганефть». Об этом сообщает PG11.ru.

Как сообщалось ранее, трагедия случилась 1 ноября в 20:03. По предварительной версии, при производстве буровых работ в нефтешахте №3 предприятия «Яреганефть» произошло возгорание. Из огня были эвакуированы 80 человек, двое оставались без вести пропавшими.

Позднее родственники рабочих дали свое согласие на признание их погибшими. Это дает им право претендовать на компенсации из регионального и федерального бюджетов. Пропавших шахтеров признали погибшими, чтобы иметь возможность потушить возгорание

В субботу,7 ноября, в Свято-Стефановском храме Ухты (напротив Детского парка) состоится отпевание шахтеров. Планируется, что траурная церемония начнется в 10.30.

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