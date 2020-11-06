Лыжница Юлия Ступак продолжит выступать за Коми еще 5 лет

Фото: Министерство физической культуры и спорта Коми

Прославленная лыжница из Коми 25-летняя Юлия Ступак возвращается в большой спорт после декретного отпуска. Она приняла решение выступать за родную республику еще 5 лет. Такое соглашение было подписано с региональным Центром спортивной подготовки и республиканской Федерацией лыжных гонок.

Лыжница призналась, что ей было очень приятно вновь получить предложение стать частью спортивной региональной команды. По ее словам, она сделает все возможное, чтобы оправдать возложенные на нее надежды.

«Честно сказать, мне очень приятно, что Республика Коми вступила в борьбу за меня, не желая отдавать другому региону. Я в свою очередь обещаю, что постараюсь оправдать возложенные на меня ожидания», - отметила Юлия Ступак.

Напомним, лыжница становилась бронзовым призером Олимпийский игр в Пхёнчхане, а в с сентябре Ступак принимала участие во всероссийских соревнованиях на лыжероллерах «Жемчужина Сибири», где завоевала первое и третье места.

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