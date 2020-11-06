«Грубые нарушения»: в кафе Сыктывкара не выполняют меры профилактики коронавируса

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В Сыктывкаре проверили работу кафе в период пандемии коронавируса. Прошедший рейд выявил грубые нарушения санитарных правил в одном из столичных заведений.

Оказалось, что на одной из точек франшизы Coffee Like по улице Бабушкина, 19 нет даже разметки о социальной дистанции между покупателем у кассы. К тому же, хозяева кафе не позаботились об организации ежедневного «входного фильтра» для работников. В Coffee Like вам также не померят температуру на входе, что является грубым нарушением нынешнего законодательства.

В администрации Сыктывкара заявили, что результаты проверки будут переданы в суд для принятия соответствующих решений.

Но в городе есть и добросовестные заведения, где посетителям не стоит переживать за свое здоровье: здесь соблюдают все правила по профилактике коронавируса.

«Помимо предприятия общественного питания, были проверены магазины «Звенящие кедры», «Грация», «МиЛеди», «Тепличный сервис» и зоомагазин «Сами с усами», расположенные в торговом центре «ЦУМ» по ул. Интернациональной, 147. На указанных торговых точках нарушений зафиксировано не было», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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