В Ухте зэкам помогли разобраться в себе

Фото: УФСИН по Республике Коми

Обстоятельства и другие люди виноваты в том, что осужденные исправительной колонии №29 в Ухте оказались здесь. Именно такого мнения придерживается большинство отбывающих наказание в тюрьме.

К таким выводам пришли психологи УФСИН по Республике Коми. Специалисты провели ряд тестов, которые помогли осужденным разобраться в себе и найти истинные причины совершения ими преступлений.

«Так как в основном осужденные обвиняют в этом обстоятельства или других людей, было важно сконцентрировать внимание на их роли в этом событии. Осужденные активно принимали участие в обсуждении своего восприятия актуального жизненного пути и рассуждали на тему», - рассказали в пресс-службе УФСИН.

После проведенных тестов мужчины поняли, что круг общения и образ жизни, который они вели, стали первопричинами совершений преступлений.

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