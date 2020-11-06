Стало известно, какие купюры чаще всего подделывают в Коми

Фото: pexels.com/ru-ru/photo/928184

В банковском секторе в третьем квартале 2020 года обнаружено 15 поддельных банкнот, сообщает Нацбанк Коми.

Так, 73% приходится на пятитысячные купюры, таких фальшивок было обнаружено 8 штук. Далее идут 50-рублевая и 100-рублевая банкноты, а также купюра номиналом в 1000 рублей (по одной фальшивке на каждый номинал).

Отмечается, что подделки выявлены в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и Усинске. К тому же, в столице республики были обнаружены три фальшивые стодолларовые купюры.

В нацбанке напоминают, что помочь при определении подлинности денег может мобильное приложение «Банкноты Банка России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми зафиксировано четыре случая сбыта поддельных денег

МВД предупреждает: на какие купюры обратить внимание (подробности)