В Инте «Лада» сбила мужчину: он попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 5 ноября, в Инте ВАЗ-211440 сбил 42-летнего мужчину, в результате чего он попал в больницу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 22:40 на улице Куратова. 25-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-211440 по улице Куратова в сторону Дзержинского. В районе дома №17 автомобиль сбил человека, который переходил дорогу на запрещающий красный сигнал светофора.

В результате ДТП 42-летний пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга под вопросом, ушибленную рану головы, вывих и перелом левого плеча. Мужчина был госпитализирован. За нарушения правил дорожного движения водитель привлекался девять раз, стаж управления работы с 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся

В настоящее время его разыскивают (подробнее)